"Una grande prestazione contro una grande squadra, che arrivava qui imbattuta e che ha un'ottima rosa. Questo ci deve dare grande soddisfazione, a dimostrazione che il lavoro paga. Riusciamo sempre a sopperire a eventuali difficoltà, come quella di Olivera, grazie al lavoro fatto quotidianamente. Stiamo lavorando davvero tanto, ho un gruppo di ragazzi che crede in me ciecamente e questo fa tanto. Messaggio al campionato? Con Atalanta e Juventus sono due vittorie che ci danno forza, autostima e fiducia. Stanno arrivando vittorie in un momento in cui ci sono accadute cose che potevano ammazzare chiunque. La nostra forza è il gruppo, non dobbiamo mai piangerci addosso. Mi chiedono spesso cosa manca, ma un leader deve guardare a cos'ha e fare la differenza con quello. Sono contento".