Al termine di Inter-Napoli, gara terminata 1-1, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico che commenta subito il rigore concesso ai nerazzurro: "Cosa significa che il Var non può intervenire? Non capisco. Quando gli conviene intervengono, quando non gli conviene non intervengono. Il Var o c'è o non c'è per correggere gli errori, altrimenti si nascondono dietro questa situazione qua. Il Var se c'è un errore deve intervenire, punto e basta. È una cosa che mi fa veramente incazzare, non solo a me ma a tutti gli allenatori. A livello di logica, il Var deve essere utilizzato per correggere gli errori o situazioni che non sono stati visti dall'arbitro. Questo è un errore clamoroso che può incidere sulla partita. Ci stiamo di nuovo trovando in una situazione in cui ci sono retropensieri da parte di tutti. Eravamo partiti benissimo".