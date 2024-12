Cucciari: “Milan? Figura Ibrahimovic non diventi un alibi. Fonseca…”

La situazione del Milan è così delicata come viene raccontata?

“Non mi pare che il Milan sia in una situazione drammatica. Dei punti di riferimento ci sono, da calciatore ho vissuto situazioni drammatiche dove non venivi pagato per 7-8 mesi e lì si che c’erano delle preoccupazioni vere anche quando scendevi in campo. Non mi sembra il caso del Milan, queste distrazioni non dovrebbero esserci e mi sembra che un punto di riferimento per Fonseca ci sia ed è Ibrahimovic. È una figura che fa da tramite tra l’allenatore e la società, non vedo questo problema all’interno del Milan. Se poi diventa un alibi per i non risultati questo non va bene”.