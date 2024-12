Matteo Darmian ha analizzato la sconfitta con il Bayer Leverkusen. Ecco le sue parole ai microfoni di Inter TV: "Non fa mai piacere perdere, sapevamo di avere di fronte un avversario di qualità. Usciamo con una sconfitta. Dispiace perché volevamo portare a casa la vittoria. La sconfitta non deve eliminare la nostra consapevolezza e il nostro percorso. Già da domani ci focalizziamo sulla partita contro la Lazio.

"Dispiace prendere gol all'ultimo su palla inattiva, siamo stati anche un po' sfortunati. Ci siamo sempre aiutati. Siamo scesi in campo con la giusta determinazione e questa deve essere la base. Dispiace per la sconfitta ma guardiamo anche alle cose positive. Lazio? Una partita complicata contro una squadra di qualità che sta facendo una grande stagione anche in Europa. Dovremo essere concentrati e cercare di fare una grande partita", ha concluso il giocatore nerazzurro.