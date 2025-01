Al termine di Lecce-Inter, Matteo Darmian ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le parole del giocatore nerazzurro: "Lautaro? Sappiamo dell'importanza che ha il nostro capitano per noi. Anche quando era in un momento dove non faceva gol, dava un contributo sostanziale alla squadra. Era più preoccupante se non gli capitavano le occasioni. Sappiamo quanto sia forte, adesso ha iniziato anche a fare gol, speriamo possa continuare così. Stiamo bene insieme, lavoriamo bene durante la settimana e lo trasmettiamo in campo".