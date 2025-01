Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Matteo Darmian ha parlato così dopo la vittoria dell'Inter sul campo del Lecce per 4-0

"Siamo scesi in campo con la giusta voglia e abbiamo subito fatto capire cosa volevamo. Era importante vincere, nulla è scontato. Un successo importante soprattutto per la nostra classifica. Sappiamo che dobbiamo essere sempre sul pezzo, abbiamo visto che più di una squadra non molla. Noi vogliamo continuare così, visto che stiamo facendo molto bene".