A Lecce l'Inter doveva vincere e lo ha fatto. I nerazzurri dominano la partita producendo tantissime occasioni e mettendo a segno quattro reti. Le parole di Matteo Darmian a ITV: "Prestazione? Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo subito fatto capire quello che volevamo con una vittoria su un campo non facile. Adesso magari si dice vittoria scontata, ma noi sappiamo tutte le insidie che ci sono in queste partite. Abbiamo portato a casa tre punti fondamentali per noi".

"Sacrificio? Lo spirito, la voglia e il gruppo che si è creato è qualcosa di importante e bello. Ci piace stare insieme e lo dimostriamo quando scendiamo in campo. Derby? Sappiamo del nostro calendario. Arriveranno partite complicate, già da domani penseremo alla sfida di Champions. Sarebbe importante fare bene per avere qualche settimana a febbraio. Napoli? La cosa anomala era vederli in basso l'anno scorso. Mancano ancora diverse partite, vogliamo stare più in alto possibile", ha concluso Darmian a ITV.