Chi è uscito meglio dal Derby d'Italia?

"In generale la Juve non ne esce benissimo, per quella che è la sua storia e il mercato fatto è sembrata troppo fragile al cospetto di una squadra così solida. Conosciamo una squadra che ha fatto della sua solidità difensiva uno dei suoi tratti distintivi, ieri l'Inter ha maramaldeggiato, ha sbagliato i gol altrimenti la partita assumeva altri contorni. Poi l'hai ripresa, è vero. Dopo aver tolto Vlahovic, tutti si sono chiesti il perché, visto che dovevi recuperarla, ma ha un solo attaccante ora lì ed è questa la verità. Vedere una sola punta per tutti questi appuntamenti e vedere in mezzo al campo giocatori prima vituperati e non i nuovi, questo deve far pensare".