Cosa c’è da aspettarsi questa sera dal derby in Supercoppa?

“Per il Milan indicare Conceicao come colui che ha capito tutto mi sembra strano, anche perché la prima parte della sfida con la Juventus non era stata certamente eccellente. C’è stata poi una reazione di orgoglio, con alcuni giocatori che hanno dato delle risposte che con Fonseca invece non si erano viste. Conceicao è un concreto e in passato ha raggiunto ottimi risultati con il Porto. Ora dovrà rimettere le cose appposto e ricercare un equilibrio”.