Ad oggi, considerando il lavoro che è stato fatto, per gioco e impatto sul gruppo e tattico dico Baroni meglio di Motta. Giusto?

"Anche Palladino sta facendo meglio di Motta, anche Gasperini ci metterei. La Juve è una squadra che parte sempre per vincere e ora è in ritardo, bisogna prenderne atto. La squadra è entrata in paura dopo lo Stoccarda. Danilo è terrorizzato, lo si vede. Thuram che giocatore è? Gli manca intelligenza calcistica. La Juve è entrata in un loop di paura, tutti i giocatori sembrano avere una palla bollente e non sanno cosa fare. La sensazione che si ha è che la Juve sia incapace di interrompere le azioni avversarie. Manca aggressività, tutti hanno paura. Ed è responsabilità di Motta. Io ho dato molto credito al tecnico ma adesso non ne ha più. Adesso non può più sbagliare. Perché il giocatore col più coraggio è il ragazzo più giovane, Conceicao? Possibile che solo uno abbia coraggio e gli altri no? Tutto questo è sbagliato ed è colpa di Motta".