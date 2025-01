Massimo De Pieri, papà di Giacomo , il gioiellino dell'Inter che contro il Monaco ha debuttato in Prima Squadra, ai microfoni del Corriere del Veneto ha raccontato alcuni aneddoti del passato: "Aveva 8 anni. Lo stavo rimproverando, lui intanto palleggiava con la pallina. Gli dissi di buttarla via e ascoltarmi. Lo fece. Ma poco dopo si tolse inconsciamente la ciabatta e senza farlo apposta iniziò a palleggiare con quella...".

"Tutto però comincia con la Football Fun & Friends degli Amatori del Lughignano, la frazione di Casale di cui siamo originari. Il carattere deciso di Giacomo, preso da me e Micaela. Un giorno ci ha detto "se mi chiama l'Inter non permettetevi di fermarmi". Non l'avremmo mai fatto perché il nostro unico interesse è fare i genitori, senza pressioni o invasioni di campo, lasciando che Giacomo giochi per divertirsi".