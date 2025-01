De Pieri: “Inter società magnifica, rinnovo fatto. Sogno un’altra partita di Champions”

Giacomo De Pieri , gioiellino dell'Inter Primavera che ieri sera ha esordito in Prima Squadra, ha parlato dopo la firma sul rinnovo di contratto. Le sue parole raccolte da FcInter1908: "Tutto fatto, è una soddisfazione immensa: sono contentissimo di continuare con questa società, è magnifica. Mamma e papà sono i primi a sostenermi ogni giorno, sono contentissimi: anche per loro è una bella soddisfazione.

L'obiettivo è proseguire così, continuare a dare il meglio per questa maglia e questa società. Cosa mi ha detto Lautaro? Di stare tranquillo e giocare come so fare: mi ha rassicurato molto. La Prima Squadra e la maturità sono due obiettivi che vanno di pari passo, ovviamente l'obiettivo di giocare un'altra partita di Champions è più grande: è un sogno che continua. I messaggi più belli che ho ricevuto sono quelli dei genitori, continueranno a sostenermi in ogni momento", le sue parole raccolte dal nostro inviato Daniele Vitiello.