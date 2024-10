«Soddisfazione all'ultimo secondo? Bello perché ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo riusciti a portarla a casa. Abbiamo avuto altre occasioni e non penso che non possiamo essere contenti della nostra prestazione. Abbiamo sofferto un po' l'avversario e un po' il campo, ma l'abbiamo portata a casa. Così il giocatore dell'Inter ha commentato la partita vinta contro Young Boys ai microfoni di Skysport.

«La palla rimbalza in modo diverso da quello che siamo abituati. Si è visto che è un po' diverso. La sfida con la Juve? Purtroppo abbiamo infortuni ma arriviamo alla partita con voglia e fiducia per fare un'ottima prestazione per provare a vincerla. Diretta rivale per lo scudetto? Presto, ma siamo tutte lì e sarà importante come le altre gare», ha concluso l'olandese.