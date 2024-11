"Non credo che il fallo di mano sia stato netto come dice Marelli, non ce ne gira una bene. Ma vorrei valutare più che altro un arbitraggio che è sembrato più dall'altra parte per tutta la partita. Peccato perché quel gol sarebbe stato il giusto epilogo della partita, ce lo saremmo meritato per quanto fatto. Abbiamo tenuto botta a una grande squadra come l'Inter. Peccato per il risultato, ma ci teniamo la prestazione. La più grande qualità dell'Inter è la transizione, inevitabile soffrire. Abbiamo preso gol paradossalmente su una palla su cui eravamo piazzati bene. Buone giocate, ma a volte troppo timidi. Stankovic? Ha la tranquillità del giovane che piace a me. Oggi ha dato serenità nelle uscite fino alla fine e questo mi è piaciuto molto. Lui sta crescendo partita dopo partita, mi piace. Cos'ha del padre? Per ora il nome".