Al termine di Napoli-Venezia, Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa analizzando la prestazione della sua squadra. "Quando si perde sicurmente si può fare qualcosa di meglio. Avevamo un piamo A e B e tolgiere la loro fonte di gioco sulle fascie. Poi ci siamo messi nel piano col 3-5-2. Nei primi 20' del secondo tempo abbiamo attaccato meglio, peccato per quel gol preso. Delle piccole disattenzioni quando lasci palle del genere in area, giocatori come Raspadori ti puniscono. Stankovic decisivo? I portiere servono per fare le parete, sta crescendo di partita dopo partita. E' tra i giovani con qualità da mettere dentro, spero non perda l'umiltà. Sono sicuro che avrà un futuro roseo".