Al termine di Napoli-Venezia, Eusebio Di Francesco ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Nel corso dell'analisi sulla prestazione dei suoi, ha elogiato Filip Stankovic . "Eravamo partiti con un'idea, ma avevamo il piano B. Nella prima cercavamo di non dare punti di riferimento ma facevamo fatica a coprire il campo in ampiezza e abbiamo cambiato. Si è abbassata troppo prima del rigore, poi abbiamo alzato la pressione e siamo stati bravi creando anche qualcosa. Quando in Italia giochi contro queste grandi squadre devi anche creare qualcosa".

"Stankovic? Filip ha davanti a sé un'ottima carriera, deve solo continuare a lavorare come sta facendo con grande umiltà e serietà. È un ragazzo veramente in gamba, si allena costantemente e si mette a disposizione cercando di fare quello che gli viene richiesto. Sono molto contento di lui, ed è importante per noi specialmente in queste gare dove la pressione altissima nella sua area di rigore, è normale che spesso ti devi difendere e il portiere spesso fa la differenza. Oristanio? I giocatori offensivi sono quelli che devono determinare le giocate, saper puntare e calciare in porta, Oristanio è uno di questi. Abbiamo lui e Yeboah con queste caratteristiche e cerchiamo di sfruttarli al meglio, per questo ce lo teniamo stretto".