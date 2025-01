"Abbiamo perso una partita che una squadra come la nostra non può perdere. Dobbiamo ripartire forti, ci sono altri obiettivi da raggiungere. Abbiamo vinto le ultime tre Supercoppe di fila. Bisogna fare complimenti al Milan, avversario forte. Queste sconfitte aiutano a crescere. Le occasioni ci sono state da tutte e due le parti. Abbiamo preso il 2-1, potevamo fare il 3-1. In queste partite contano gli episodi, loro sono stati più bravi. Non bisogna pensare a questa sconfitta anche se fa male. Siamo l'Inter e dobbiamo puntare agli altri obiettivi che abbiamo in testa. Questa sconfitta può passare solo vincendo. Già dalla prossima domenica dovremo andare in campo e vincere", ha concluso Federico Dimarco a Inter TV.