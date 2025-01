Gianluigi Donnarumma, portiere dei parigini accostato all'Inter in vista della prossima stagione, ha parlato anche di futuro. Ecco le sue dichiarazioni

Intervistato da Sky Sport a Parigi dopo PSG-Manchester City (4-2), Gianluigi Donnarumma, portiere dei parigini accostato all'Inter in vista della prossima stagione, ha parlato anche di futuro. Ecco le sue dichiarazioni:

"La squadra è stata brava, perché sotto di due gol rischi di mollare e invece noi abbiamo reagito. Grazie anche al pubblico che non ci ha abbandonati. Haaland? Prima volta che ci giocavo contro, fa un certo effetto. Veramente forte, è una bestia. Gli faccio un in bocca al lupo per il proseguo della stagione".