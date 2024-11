Il difensore centrale classe 2003, in scadenza di contratto a giugno, è finito nel mirino di numerosi club di Serie A

Stefano Melissano, direttore sportivo dello Spezia, nel corso di un'intervista concessa a La Nazione ha parlato del futuro di Nicolò Bertola, difensore classe 2003, in scadenza di contratto a giugno e corteggiato da numerosi club di Serie A (Inter inclusa): "Più di un mese fa abbiamo fatto una proposta importante ai suoi agenti e stiamo aspettando una risposta. Il ragazzo ci tiene allo Spezia e vediamo di trovare una soluzione soddisfacente.

Noi speriamo che rinnovi, ma di sicuro lo Spezia in caso di chiamata dalla Serie A non gli precluderà il salto di qualità. Se poi la risposta sarà negativa cercheremo una soluzione alla Kouda (ceduto a gennaio e rimasto poi in prestito fino al termine della stagione, ndr)".