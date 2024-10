Edin Dzeko non ci sta: l'attaccante bosniaco difende le scelte di Inzaghi in finale di Champions e lancia frecciate contro Lukaku

Edin Dzeko si toglie qualche sassolino dalle scarpe. La finale di Champions League persa contro il Manchester City brucia ancora. E bruciano ancora le critiche di chi avrebbe voluto Romelu Lukaku in campo dal primo minuto. Dzeko difende la scelta fatta da Simone Inzaghi e lancia più di una frecciata al bomber belga.

«Mah, tutti possono parlare... Però io dico: secondo voi un allenatore mette in campo un giocatore che è meno forte di quello che va in panchina? E poi lo fa nella finale di Champions? lo ero tranquillo, sapevo cosa potevo dare all'Inter. Certo, alla fine Lukaku sarà stato dispiaciuto di non partire titolare, è normale. Però poi entri e fai la differenza, se riesci: anche lui ha avuto 30 minuti a disposizione, è entrato sullo 0-0 e poi...», le sue parole alla Gazzetta dello Sport.