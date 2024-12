L'Inter? Sicuramente dopo 10 anni di settore giovanile è un sogno, ho indossato questa maglia in giro per tutto il mondo. Ovviamente sappiamo tutti quanto è alto il livello all'Inter, quindi con calma devo fare prima tutti gli step. Sicuramente è un sogno. Le voci di mercato? Ho letto, è inevitabile. Credo però che sarebbe da stupidi concentrarsi su altro, con lo Spezia stiamo facendo un bellissimo campionato, la Serie B è piena di ostacoli: in questo momento non posso deconcentrarmi. Se mi sento pronto per la Serie A? Non essendoci ancora arrivato non posso averne la certezza, però mi sento già pronto e voglioso di mettermi alla prova, anche in U21 gioco con tanti ragazzi che sono già in Serie A: credo di poterci provare.