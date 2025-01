20' di blackout mentale e non fisico

"Qualche volta mi fa ridere, devo ricordare che siamo il Como, una neopromossa e facciamo faticare le grandi squadre. Sono sereno nelle interviste, il Como meritava di più. Non so se sono 20', abbiamo avuto chance con Strefezza e Perrone. Quando un allenatore di una grande squadra fa 4 cambi subito vuol dire che siamo stati più forti di loro fino a quel momento. Abbiamo fatto la partita su cui avevo lavorato in settimana, con un po' più di qualità in certi momenti potevamo anche vincere. Sono orgoglioso per l'idea, coraggio e il gioco. Dopo il 2-1 abbiamo giocato in maniera diversa ma con coraggio a caccia del pareggio e ci siamo andati vicino. Per come lo vedo io, è una grande giornata per il Como per continuare a crescere. Pensiamo a dove eravamo l'anno scorso e dove siamo oggi, vedere i tifosi del Como applaudire dopo la sconfitta, vedono che la squadra pressa, lotta fino alla fine. Questo i tifosi lo devono sempre vedere"