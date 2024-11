Il doppio ex di giornata presenta così la sfida in programma oggi tra i nerazzurri di Inzaghi e gli scaligeri di Zanetti

Piero Fanna, ex centrocampista di Verona e Inter (vinse lo scudetto con entrambe le squadre), intervistato da L'Arena ha presentato la sfida in programma oggi al Bentegodi tra gli scaligeri di Zanetti e i nerazzurri di Inzaghi: "Inutile pensare in maniera scontata. Conta l'approccio, conta avere coraggio. Conterà, soprattutto, portare a casa il migliore ricordo di questa partita. Ogni passaggio è fondamentale.