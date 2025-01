Luis Figo non dimentica i suoi all'Inter. Il portoghese chiuse la carriera proprio in nerazzurro dopo quattro stagioni in cui vinse quattro scudetti. "C’è un momento nella sua storia con l’Inter da inserire tra i più belli della carriera? Certo. La mia ultima partita è stata bellissima. Ho concluso la mia carriera in una maniera incredibile, con il saluto di San Siro. È una delle emozioni più belle che io abbia vissuto", dice l'ex giocatore alla Gazzetta dello Sport .

Segue ancora il calcio italiano? Cosa pensa dell’Inter?

«Le squadre del cuore non si abbandonano mai. Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro. Al Milan invece è arrivato un nuovo allenatore, portoghese come me. Sérgio Conceicao è un grande amico, lo definirei anzi un fratello. È un bravo allenatore, un vincente con personalità e voglia di mettersi in gioco, gli auguro il meglio. Anche Fonseca è un amico e un buon allenatore, ma non ha avuto il tempo di fare. Il calcio è così. Peccato Sergio sia avversario dell’Inter. Ha iniziato alla grande con la Supercoppa, io non sapevo se gioire oppure no (ride, ndr)».