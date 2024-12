Raffaele Palladino a DAZN presenta Fiorentina-Inter. Ecco le parole dell'allenatore viola prima del fischio d'inizio: "Valori e motivazioni, ho sempre detto che la squadra li ha umani, tecnici e ha grandi motivazioni. Dal primo giorno che li alleno hanno dato tutto per questa maglia, li ho ringraziati prima della gara per quanto dato in questo periodo, per arrivare a giocarci una gara così bella e importante. Sono molto forti, vogliamo misurarci coi campioni d'Italia, vedere a che punto siamo col nostro percorso di crescita.