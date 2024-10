Spazio anche alle parole di Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, presente alla conferenza stampa di presentazione di 'Sport Movies & Tv 2024', evento andato in scena proprio nel palazzo di Regione Lombardia. "Nuovo stadio a San Siro? Una strada che sembrava abbandonata e che ora tornano a percorrere, vedremo se troveranno un accordo e se sarà la soluzione. Ho letto che per il presidente del Milan l'ipotesi San Donato è ancora quella prioritaria", le sue parole raccolte dall'inviata di Fcinter1908.it Eva Provenzano.

"Ci sono più opportunità, credo le squadre sapranno scegliere la migliore. L'accordo di programma sullo stadio del Milan fuori Milano è già partito, per cui dovranno prendere decisioni nel medio termine. Cosa mi auguro? Che Inter e Milan restino a San Siro. Non nello stadio di San Siro, ma nel territorio di San Siro. Chi vince il campionato? Temo non il Milan, tutto il resto non mi interessa".