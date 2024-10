Man of the match della partita contro l'Empoli, Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter autore di una doppietta, ha parlato così

"Offrire la pizza a Lautaro? La pizza sì, il pesce però lo offre lui. Quest'anno, dopo un anno di apprendistato, ho aumentato il minutaggio, anche la sfortuna degli infortuni di alcuni compagni. Ma per me non è cambiato nulla: mi sentivo importante la scorsa stagione ed è lo stesso ora".