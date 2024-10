Intervenuto ai microfoni di FcInter1908 e dei cronisti presenti alla Lega Calcio, Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato così del momento dei brianzoli e non solo: "Ci siamo sbloccati, meno male. Eravamo preoccupati sì, ma la squadra ha pareggiato contro squadre importanti e poteva non perdere in altre occasioni: Nesta non è mai stato in pericolo. Sta andando bene, anche perché l'ho scelto io (ride, ndr). Io è tutto l'anno che continuo a dire alla seconda punta di scattare verso la porta quando c'è un pallone lungo perché Djuric la spizza sempre: è il giocatore che vince più duelli aerei in Europa.