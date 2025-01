L'allenatore dell'Atalanta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta in rimonta per 3-2 al Gewiss Stadium contro la capolista Napoli di Conte

"Siamo stati presi un po' dagli episodi negativi. Io sono felice e soddisfatto della prestazione, superiore a quella del Napoli. Per questo siamo ancora più rammaricati della sconfitta. Quando incontri squadre forti non puoi fare un certo tipo di regali, altrimenti li paghi. Questa partita ci darà più forza, usciremo più determinati. Ci sono state delle partite con un pizzico di fortuna in più per noi, questo non è lo stesso periodo".