Un'Atalanta che forse è la migliore di quella avute da Gasperini? "Io non voglio fare paragoni con le squadre del passato perché sono squadre diverse, se mi parlate di Gomez, Ilicic, Zapata e Muriel anche quella era una squadra straordinaria, con questa abbiamo vinto l'Europa League - dice ancora - E' lo stesso discorso di non voler parlare di Scudetto perché siamo alla 13^ e noi vogliamo vincere tutte le partite che possiamo, poi se andiamo avanti così sicuramente ci penseremo, non ci tiriamo indietro, è stato così anche per l'Europa League, non pensavamo di vincerla".