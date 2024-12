“Paulo Fonseca è un allenatore eccellente. Probabilmente però il suo profilo è più adatto per altri club. Il Milan è un dei club più importanti al mondo. Già a maggio, quando si parlava della miglior opzione per il Milan, avevo detto che Sergio Conceicao sarebbe stata la scelta giusta. Ha un DNA da esigente fuori dal comune. Le sue squadre sono aggressive nel momento della riconquista e molto offensive nell’arrivare nell’ultimo terzo di campo, con molti giocatori bravi in fase di finalizzazione. È un eterno insoddisfatto per natura. Ha un profilo molto esigente con sé stesso e con i giocatori. Sarà sicuramente una bella sorpresa in Italia e ha un altro vantaggio: parla la lingua del paese”.