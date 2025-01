Ghisolfi: “Affondo su Frattesi? Figlio di Roma, ma è di un’altra squadra”

Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, ai microfoni di Sky Sport è stato stuzzicato sul mercato in generale e anche sulla prospettiva di mettere le mani su Davide Frattesi. Queste le sue considerazioni: "Trattativa che stiamo portando avanti? Non voglio parlare di giocatori di altre squadra, anche se sono figli di Roma. La partita di stasera è molto importante, il Genoa con Vieira non ha mai perso fuori casa e noi abbiamo fatto 5 vittorie consecutive in casa, quindi sarà una bella battaglia. So che vuoi parlare di mercato ma dobbiamo giocare stasera".