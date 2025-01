Le parole del dirigente: "La strategia è quella di rinforzare la squadra in difesa e guardarsi intorno se c'è qualche occasione in qualche altro reparto"

Intervistato da DAZN prima del derby contro il Torino, il direttore dell'area tecnica della Juventus Cristiano Giuntoli ha parlato così del mercato bianconero: "La strategia è quella di rinforzare la squadra in difesa e guardarsi intorno se c'è qualche occasione in qualche altro reparto. Dobbiamo rispettare tanti parametri economici e tecnici: i giocatori importanti sono difficili da muovere a gennaio, dobbiamo avere ancora un po' di pazienza.

Meglio uno dalla Serie A? In senso generale forse sì ma il mercato poi ti offre o meno certe situazioni: in Italia non ci sono opzioni e quindi guardiamo all'estero. Araujo e Kolo-Muani? Sono due giocatori bravi. Il mercato entra nel vivo adesso, crediamo e speriamo che in settimana ci siano novità positive. Mese delicato? Alla Juve si è sempre sotto esame: noi siamo consci di aver fatto un percorso da zero e virtuoso. A breve crediamo di poter tornare protagonisti e competitivi".