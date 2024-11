L'autonomia stabilita dalla proposta Figc di nuovo Statuto per la Serie A va "ben oltre quella della Premier League presa a modello". Lo ha ribadito il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, a conclusione del suo intervento che ha aperto l'assemblea straordinaria per la riforma dello Statuto. "Per affrontare le nuove sfide abbiamo ritenuto giusto adeguare lo Statuto della federazione per un nuovo equilibrio federale che si basa su due principi: rispetto e responsabilità", ha detto Gravina.