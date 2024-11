Pep Guardiola porta i segni di un momento difficile per il Manchester City, sia in senso figurato che letterale

Pep Guardiola porta i segni di un momento difficile per il Manchester City, sia in senso figurato che letterale. Dopo il pareggio per 3-3 contro il Feyenoord in Champions League, l'allenatore spagnolo è apparso davanti ai media mondiali con un taglio sul naso e diversi graffi sulla testa. Alla domanda sull'origine di quei segni, Guardiola ha risposto: “Sì, è stato il mio dito. Qui, la mia unghia,” mimando un movimento rapido verso il basso lungo il naso. Poi ha aggiunto con un sorriso: “Volevo farmi del male da solo”.