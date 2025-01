Zlatan Ibrahimovic , senior advisor del Milan per RedBird, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Cagliari. Ecco le sue parole: "Quello che cercavamo era una reazione, uno shock alla squadra: l'importante è che la squadra ha accettato i suoi modi. Ha fatto un grande lavoro in poco tempo, ha vinto la Supercoppa subito e la squadra ha reagito bene. Ora è importante continuare perché altrimenti la Supercoppa vale meno: era uno degli obiettivi ma ora è importante portare questa reazione in campionato e fare punti per arrivare in alto.

Rimpianto di non averlo chiamato prima? No perché quando scegli devi crederci: fino a gennaio eravamo dietro alla nostra scelta ma non c'era continuità, mancavano i risultati e abbiamo cambiato. Siamo un team, lavoriamo come una squadra e decidiamo da squadra: per me questa situazione è nuova ed è una nuova esperienza. Sono entrato in un club dove c'è subito pressione massima, ma mi piace: per queste sfide non ho paura, al contrario mi carico. Sono umile, devo crescere come tutti".