Chi è uscito meglio dal derby d'Italia?

"Di solito chi rischiava di perderla. Ci sono state tante partite in una partita. Ci siamo divertiti, abbiamo visto grande spettacolo ed errori. Motta mi ha sorpreso con Danilo al posto di Gatti, anche Inzaghi con Thuram e Dimarco dico che non devono mai uscire dal campo. Avrebbe dovuto dare un'occhiata lì a destra dopo che è entrato Yildiz. E' una Juve che non perde, che può soltanto aggiungere altro ancora. La Juve è inferiore all'Inter ma dobbiamo scoprire tanti giocatori presi in estate. Qui si vede per ora il lavoro di Motta, che è straordinario. Poi si può discutere Motta, ha sbagliato, ha esagerato, per me no. E' un grande allenatore. Per me ha sbagliato solo Danilo-Gatti, per il momento del primo".