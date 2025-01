L'ex calciatore Stefano Impallomeni ha espresso il suo parere sulla trattativa della Roma per portare nella Capitale il centrocampista

L'ex calciatore Stefano Impallomeni ha espresso il suo parere sulla trattativa della Roma per portare nella Capitale il centrocampista dell'Inter Frattesi nel corso della trasmissione 'Roma All News' di Radio Romanista:

"Frattesi è un giocatore molto bravo, un nazionale, ha il gol nel sangue e caratteristiche uniche. Ce ne sono pochi così in Serie A. È un incursore, si butta, è un giocatore alla Saelemaekers che dà entusiasmo alla squadra. Ed è una soluzione perché fa il movimento senza palla. Farei l'investimento: va preso, non so se la società è disposta a spendere la cifra dell'Inter".