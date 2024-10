Juve, nuovo pareggio interno. Quale il problema?

"Sta concedendo troppo. Prima era molto equilibrata, invece ora no. Il vero problema è stato l'infortunio dio Bremer. E' un'assenza clamorosa e poi la rotazione nevrotica dell'allenatore. Danilo gioca titolare due partite e prendi 6 gol, poi va sempre in affanno. A livello psico-fisico è in difficoltà. Poi un mercato che stenta a vedersi. Si era vista una squadra fino alla partita con lo Stoccarda, poi sono riaffiorati i fantasmi del passato, le paure viste con Allegri. Sembra che siano ricascati di nuovo nei problemi di prima, almeno sembrano pensarla i giocatori. Ora ci si dovrà confrontare con questo stato mentale sia Motta che Giuntoli".