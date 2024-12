Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Cagliari. Ecco le sue parole: "Il gol? Non ho neanche guardato la porta, volevo metterla in mezzo e mi è andata bene stavolta. Sapevamo di poter avere difficoltà, il Cagliari è molto fisico e gioca molto sui duelli e sulle palle lunghe: se non hai la loro cattiveria ti mettono in difficoltà. Nel primo tempo hanno tenuto il ritmo ma il mister ci ha detto che non avrebbero potuto tenere così: è stato importante trovare il gol che ha sbloccato la partita.