Inter, Carlos Augusto: “Vi racconto come è nata l’esultanza. Bisseck e Bastoni…”

Inter-Como è storia. Altri tre punti in cascina per la squadra di Simone Inzaghi nell'ultimo match del 2024 davanti al pubblico di San Siro, grazie alle reti di Carlos Augusto e Thuram. Proprio l'ex Monza, insieme ad Alessandro Bastoni, ha commentato il 2-0 di giornata ai microfoni di DAZN. Queste le sue considerazioni:

"Bisseck si è inchinato per darmi il premio? Come un fratello, ma come tutti nel gruppo. Uno dei migliori al mondo è al mio fianco (Bastoni, ndr), devo imparare tanto da lui e sono felice della vittoria. Anche oggi, vicino al Natale, abbiamo giocato con lo stadio pieno. Giochiamo ogni partita per i nostri tifosi, andiamo avanti così. L'esultanza con il segno della pistola? Ho visto il turco alle Olimpiadi e ho preso spunto da lui per fare qualcosa di diverso".