Al termine della gara di San Siro tra Inter e Como ha parlato in conferenza stampa uno dei protagonisti dei nerazzurri

Al termine della gara di San Siro tra Inter e Como ha parlato in conferenza stampa uno dei protagonisti dei nerazzurri, Tajon Buchanan:

"È un onore giocare con questi giocatori. Ogni giorno lavoro duro per migliorare. Thuram, Dumfries mi aiutano molto. Sono qua per aiutare la squadra. È importante mettere minuti nelle gambe e farsi trovare pronti quando si è chiamati in causa".