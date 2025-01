Nell’ultima settimana Olivia Schough è diventata una nuova calciatrice dell'Inter e ha fatto il suo esordio con la maglia nerazzurra nel successo contro la Roma. «L’Inter è un grande Club e sono molto contenta di essere qui. Il calcio significa tutto per me, è la mia passione e tutta la mia vita, ho iniziato a giocare quando avevo due anni e a sei ero già inserita in una squadra. Non ho mai voluto fare nient’altro che stare in campo e sono molto grata e felice che poi sia diventato il mio lavoro", le sue parole nel Matchday Programme.