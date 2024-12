Moratti: “Contro il Cagliari gara difficile per l’Inter. Pronostico chiuso, ma…”

L'ex presidente nerazzurro ha parlato della sfida che attende gli uomini di Inzaghi in trasferta in Sardegna

In un'intervista concessa a Tuttocagliari.net, Massimo Moratti ha parlato della prossima sfida tra il Cagliari e l'Inter che andrà in trasferta nella terra della Saras, l'azienda che per anni è stata di famiglia. «Pronostico a favore dei nerazzurri? La gara potrebbe essere a pronostico chiuso. Ma ho visto giocare diverse volte il Cagliari in questo periodo e se l'è sempre cavata molto bene», ha sottolineato l'ex presidente del club nerazzurro.

«Il Cagliari ha messo in mostra un grande carattere e avrebbe anche meritato di non perdere in diverse occasioni. Sarà una partita difficile per l'Inter. Se il Cagliari ci metterà passione grinta che ha di solito in casa, potrebbe anche strappare un risultato positivo. Sarà una sfida aperta. Il Cagliari dovrà essere prudente, ma poi tutto dipenderà dall'andamento della partita. Potrebbe anche esserci bisogno in certi momenti di attaccare l'Inter e spingere sull'acceleratore», ha concluso l'ex numero uno dei nerazzurri.