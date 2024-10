L'Inter di Inzaghi vince contro lo Young Boys dopo una partita di sofferenza. Ecco come l'ha commentata e analizzata Stefan de Vrij a Inter TV: "Se questa partita vale più di una vittoria? È sempre una vittoria, una vittoria molto importante. Bravi a crederci e a riportarla a casa così all'ultimo. Stiamo lavorando, sappiamo di dover migliorare".

"Non abbiamo preso gol ma hanno avuto occasioni e non siamo sempre stati bravissimi. Ogni tanto abbiamo un po' sofferto. Bravi a rimanere in partita e a portare a casa la vittoria. Da adesso si comincerà a pensare alla Juventus, sì", ha concluso de Vrij.