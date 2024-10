Francesco Colonnese ha parlato ai microfoni di Inter TV ricordando che le partite come il derby d'Italia è meglio giocarle. L'ex calciatore ha condiviso le sue sensazioni prima di Inter-Juventus: "Che ansia. C'è grande rivalità, quella di stasera è una partita molto importante per l'Inter. Questa sera l'Inter deve dimostrare quello che ha fatto vedere in Champions. L'importante è vincere. Stasera è una partita da vincere e basta. Si gioca soprattutto sul piano mentale. Sarà una partita molto tattica, le squadre si conoscono bene e avranno voglia di sbagliare il meno possibile. Non è facile giocare contro la Juve, loro stanno facendo molto bene in fase difensiva".