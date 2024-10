L'Inter di Simone Inzaghi affronta la Juventus di Thiago Motta nell'attesissimo derby d'Italia. La squadra nerazzurra, con qualche defezione, si è preparata a quella che storicamente è una sfida molto sentita. In campo e sugli spalti. Ecco come l'ha analizzata Stefan de Vrij ai microfoni di Inter TV: "Se abbiamo lavorato per mettere in difficoltà la difesa della Juve? Sappiamo che è una squadra con tanta qualità, sta facendo una stagione con un'ottima fase difensiva. Ne abbiamo parlato e ci abbiamo lavorato. Ci siamo preparati nel migliore dei modi".