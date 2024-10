L'Inter di Simone Inzaghi affronta la Roma di Juric in trasferta. Il ritorno alla normalità del campionato, dopo la pausa delle Nazionali, rappresenta sempre un'incognita. I nerazzurri puntano al bottino pieno, i tre punti. Alessandro Bastoni ha raccontato ai microfoni di Inter TV come si siano preparati alla sfida: "Stiamo bene, chi più e chi meno ha giocato e ha viaggiato. C'è sempre tanta voglia di tornare al club, stiamo bene".

"Roma e Inter, due filosofie diverse. Quale funziona meglio? Funzionano entrambe, lo dicono i risultati. Sappiamo che venire qua non è mai facile: ce la metteremo tutta per vincere stasera. Concentrazione? L'atteggiamento è la cosa più difficile da migliorare. C'è da migliorare la voglia di non prendere gol che avevamo l'anno scorso, quella può aiutare a raggiungere il risultato", ha concluso saggiamente Alessandro Bastoni.