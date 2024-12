L'Inter chiude il 2024 in bellezza con una vittoria netta contro il Cagliari. Ecco come ha commentato la prestazione dei nerazzurri Simone Inzaghi: "Penso al derby che abbiamo perso 12 partite fa, sono partite che danno la scossa. Siamo in un ottimo momento, siamo felici ma dobbiamo fare ancora tanto. Cagliari aveva perso ultime partite immeritatamente. Ci voleva un'ottima Inter e così è stato. Io cresciuto? Ho la fortuna di avere questi calciatori e un grande staff al mio fianco, una splendida società e naturalmente i tifosi. Mi sento stimato, è semplice lavorare per me. Lasciamo alle spalle un 2024 che è stato entusiasmante, giusto lasciarlo alle spalle. Quello che più conta adesso è il 2025, la Supercoppa e giocare le partite come le ultime giocate quest'anno".