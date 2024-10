Simone Inzaghi ridisegna l'Inter per la sfida contro gli Young Boys con un ricco turnover, ma in corso d'opera è costretto a far entrare i titolari. Finisce 1-0 la sfida a Berna. Ecco come Inzaghi ha analizzato la prestazione del gruppo a Inter TV: "Sapevamo che le partite di Champions sono così, l'avversario era molto fisico. Qui sono venute tante squadre e hanno faticato. Abituarsi a questo campo con un allenamento di un'ora scarsa non è semplice. Siamo sempre stati nelle distanze, abbiamo creato. Abbiamo concesso troppo, concessa una ripartenza".